Poza ekranem

Jak zwój papirusu

Windowsowe Narzędzie wycinanie (oraz jego ulepszona wersja – Wycinek i szkic) zazwyczaj bardzo dobrze sprawdza się, gdy trzeba zrobić zrzut ekranowy. Problemem jest dopiero sporządzenie screenshotów w sytuacji, gdy przechwytywane elementy nie mieszczą się na ekranie.

Z taką sytuacją często mamy do czynienia próbując wykonać zrzuty ekranowe stron WWW.. Jednym ze sposobów uporania się z takim zadaniem jest użycie wtyczek do przeglądarek internetowych. Warto jednak zainteresować się również programem PicPick. Jest to specjalizowane narzędzie do przechwytywania zawartości ekranu.

Aplikacja jest darmowa, gdy używamy ją do celów prywatnych (w innym przypadku trzeba za nią zapłacić ok 30. dolarów). Wśród wielu zalet programu należy wymienić siedem trybów wykonywania screenshotów: pełny ekran, aktywne okno, elementy kontrolne (menu, paski narzędzi itp.), prostokąt, prostokąt o ustalonych rozmiarach, wycinek o dowolnym kształcie i wreszcie – obszar przewijany.

Aby przechwycić obraz „zbyt długiej" strony WWW, należy otworzyć przeglądarkę internetową, wczytać interesująca nas witrynę, kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji PicPick (znajdująca się w zasobniku systemowym) i z menu kontekstowego wydać polecenie Screen Caprure | Scrolling Window :

Można również w głównym oknie programu wybrać opcję Scrolling Window .

Zobaczymy czerwoną ramkę obejmującą cały widoczny obszar strony. Wolno nam określić, czy chcemy przechwycić samą treść, czy też również elementy browsera (pasek zakładek, narzędzi, adresu, menu, nagłówek). Robimy to odpowiednio przeskalowując ramkę. Następnie klikamy lewy przycisk myszy. Strona WWW zacznie się samoczynnie przewijać, a PicPick będzie rejestrować jej zawartość. Po zakończeniu pracy zapiszemy na dysku obraz przypominający grafikę widoczną tuż pod frazą „Jak zwój papirusu" (po kliknięciu pokaże się jej powiększony wariant).

fot. NGWIN, Pixabay