Pożar w fabryce maszyn do produkcji układów scalonych

Trwa szacowanie strat

W nocy z 2 na 3 stycznia w berlińskiej fabryce urządzeń do produkcji układów scalonych wybuchł pożar. Zakład należy do holenderskiej firmy ASML, która w Berlinie produkuje elementy optyczne urządzeń do wytwarzania chipów z zastosowaniem litografii głębokiego ultrafioletu (DUVL) i ekstremalnego ultrafioletu (EUVL).

Chociaż firma wciąż jest na etapie oceny strat wywołanych pożarem, to już wiadomo, że zdarzenie nie spowodowało ofiar w ludziach ani większych szkód materialnych. Jednak ogień pojawił się w obszarze produkcyjnym zakładu, co może mieć pewien wpływ na dostawy komponentów do maszyn DUVL i EUVL. Aby temu zaradzić, ASML uruchomiła program naprawczy dla berlińskiej fabryki.

Litografia ultrafioletem to metoda produkcji najbardziej zminiaturyzowanych układów scalonych. W uproszczeniu polega ona na wypalaniu struktury chipa w podłożu półprzewodnikowym. Dzięki najnowocześniejszej litografii EUVL można upakować w jednym układzie ponad 10 mld tranzystorów.

ASML to firma, która dostarcza najbardziej zaawansowane urządzenia EUVL, a jej klientami są najwięksi producenci mikroprocesorów w tym TSMC, Intel i Samsung.

fot. geralt – Pixabay