Pożegnanie z Flashem

Przedstawiciele koncernu Google poinformowali, że ich roboty indeksujące będą niebawem ignorować wszystkie zamieszczone na stronach WWW materiały przygotowane w technologii Flash. Dotyczy to także samodzielnych plików SWF (Shockwave Flash). Według wpisu w firmowym blogu dla webmasterów stanie się to jeszcze bieżącym roku. Posunięcie to ma skłonić autorów stron do przejścia na inne technologie, takie jak HTML5.

Twórca Flasha, firma Adobe, zakończy wspieranie tego formatu mniej więcej za rok. Obsługa materiałów we Flashu została domyślnie zablokowana przez Google'a w 76. wydaniu przeglądarki Chrome; od grudnia 2020 roku odtwarzanie takich treści w ogóle nie będzie możliwe.

Autorzy innych przeglądarek WWW również żegnają się z Flashem. Mozilla zablokowała domyślnie jego obsługę w 69. wersji Firefoksa. Microsoft zrobił to samo w przeglądarce Edge w lipcu 2017 roku. W obu przypadkach obsługa Flasha zostanie ostatecznie wyłączona w grudniu przyszłego roku.

Firma Adobe zaprezentowała format Flash w roku 1996. Wyszukiwarka Google zaczęła indeksować takie materiały w 2008 roku.

fot. Adobe