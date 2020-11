Poznaliśmy komputery z autorskimi procesorami Apple'a

Długo oczekiwany rozbrat

10 listopada o godzinie 19:00 odbyła się jedna z najważniejszych konferencji w dziejach Apple'a. Podczas pokazu firma ogłosiła wreszcie oficjalnie spodziewane od dawna przejście na nową architekturę procesorów – mowa tu o jednostkach ARM. Oznacza to również, że w nowych komputerach producenta zobaczymy autorskie CPU zaprojektowane przez giganta z Cupertino.

Moc M1

Pierwszym autorskim CPU jest procesor Apple Silicone M1. Bazuje on na architekturze ARM i został wykonany w procesie technologicznym 5 nm. To 8-rdzeniowa (16-wątkowa) jednostka, wyposażona w 4 wysokowydajne rdzenie oraz 4 energooszczędne. Do tego na pokładzie znajdzie się 7/8-rdzeniowy układ graficzny i 16-rdzeniowy układ wspomagający przetwarzanie algorytmów związanych z uczeniem maszynowym.

Na wyniki osiągane przez M1 w testach musimy jeszcze poczekać, ale już sama analiza budowy procesora może zwiastować, że będzie to najmocniejsze CPU montowane kiedykolwiek w laptopach. Żeby nie było zbyt kolorowo, już teraz podważa się jednak dane producenta dotyczące wydajności energetycznej. M1 może więc okazać się bardzo wydajny, ale nie tak energooszczędny, jak chciałby producent.

Mini komputer Apple'a

Z zapowiedzią nowych CPU wiąże się też pokaz trzech komputerów: MacBook Air, Pro oraz Mac mini. Wszystkie wyposażono oczywiście w jednostkę M1, a najbardziej nietypowym produktem jest Mac mini. To wyceniony na 3700 zł minikomputer.

Na pokładzie poza nowym CPU znajdziemy też 16 GB RAM-u oraz dysk SSD o pojemności 2 TB. Producent chwali się bardzo szybkim uczeniem maszynowym oraz obsługą rozdzielczości 6K. Z tyłu obudowy poza zasilaniem znajdziemy dwa złącza Thunderbolt, gniazdo Ethernet, złącze HDMI 2.0, dwa porty USB-A oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

Nowe wersje MacBooka Air

Oprócz tego pokazano oczywiście standardowe MacBooki Pro oraz Air. Nie należy spodziewać się po nich rewolucji, najważniejsza zmiana to podzespoły. Air występuje w dwóch wariantach. Oba są wyposażone w 13,3-calowy ekran Retina o rozdzielczości 2560x1600 i dwa porty Thunderbolt oraz złącze słuchawkowe. Producent chwali się, że laptop zapewnia do 15 godzin bezprzewodowego przeglądania internetu lub 18 godzin korzystania z Apple TV.

Tańszy model nieco różni się jednostką graficzną (7-rdzeniowe GPU zamiast wariantu 8-rdzeniowego) oraz pojemnością dysku SSD – 256 lub 512 GB. Tańsza wersja z nieco słabszym M1, 8 GB RAM-u i 256-gigabajtowym dyskiem kosztuje 5200 zł, a droższą z 8 GB RAM-u i 512 GB SSD wyceniono na 6550 zł. W obu przypadkach za 1000 zł możemy podwoić dostępny RAM, a za kolejne 1000–4000 zł wybrać warianty z większym dyskiem (do 2 TB).

Wersja Pro

MacBook Pro jest z kolei sprzedawany również z procesorami Intela. Wersje z M1 występują natomiast wyłącznie w wariancie z 8 rdzeniami GPU. Najtańszy komputer z CPU Apple'a, ekranem 13,3 cala, 8 GB RAM-u oraz 256-gigabajtowym dyskiem kosztuje 6700 zł. Cenę komputera można przy tym powiększyć nawet o 5000 zł, podwajając RAM oraz zwiększając miejsce na pliki użytkownika.

Jeżeli wolicie pozostać przy procesorach Intela, w sprzedaży znajdują się wersje z 16 GB RAM-u oraz czterordzeniowym procesorem i5 2,0 GHz (do 3,8 GHz w trybie Boost) lub i7 2,3 GHz (do 4,1 GHz w trybie Boost); w obu przypadkach są to jednostki 10. generacji. Podstawowy wariant wyceniono na 9900 zł. Dopłacić można do lepszego procesora (wymiana na i7 kosztuje 1000 zł), podwoić pamięć RAM do 32 GB (dodatkowe 2000 zł) oraz zwiększyć pojemność dysku SSD do 4 TB (koszt 6000 zł).

Jeszcze kosztowniejszą operacją będzie wybranie wersji 16-calowej, sprzedawanej tylko z CPU Intela. Najtańsza wersja większego MacBooka Pro ma sześciordzeniowy procesor i7 2,6 GHz (do 4,5 GHz w trybie Boost), układ graficzny AMD Radeon Pro 5300M z 4 GB pamięci, 16 GB RAM-u, 512-gigabajtowym dyskiem oraz czterema złączami Thunderbolt 3. Za dodatkowe 1500 zł można zamienić procesor na Core i9 2,4 GHz (do 5,0 GHz w trybie Boost), poszerzyć RAM do 64 GB (4000 zł) i zamienić układ graficzny na wydajniejszy – do wyboru 5500M z 4/8 GB pamięci GDDR6 oraz 5600M wyposażony w 8 GB pamięci HDM2 (500-4000 zł) i powiększyć dysk SSD do nawet 8 TB (12 000 zł).

Komputery można już zamawiać na stronie producenta.

fot. Apple