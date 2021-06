Poznaliśmy listę urządzeń objętych aktualizacją do iOS-a 15

Długa wyliczanka

Podczas konferencji WWDC 2021 jednym z ważniejszych ogłoszeń była zapowiedź iOS-a 15. Apple potwierdził już ostatecznie, na które telefony trafi nowa wersja systemu. Lista będzie długa – znajdzie się na niej nawet dość wiekowy już iPhone 6S/6S Plus. System zainstalujemy oczywiście także na wszystkich nowszych smartfonach producenta. Jest to lekkie zaskoczenie, ponieważ lista kompatybilnych urządzeń jest identyczna jak przed rokiem – w praktyce seria 6S będzie wspierana dłużej, niż początkowo deklarowano.

Zmiany? Głównie w aplikacjach

Najważniejsze nowości, jakie przyniesie odświeżona wersja systemu, zawiera przede wszystkim przebudowana aplikacja FaceTime. Pojawią się w niej m.in. obsługa dźwięku 3D oraz tryb portretowy, pozwalający rozmyć tło. Inna zmiana to opcja planowania przyszłych połączeń. Możliwe będzie wcześniejsze założenie konferencji na konkretną godzinę i przesłanie innej osobie odsyłacza do rozmowy. Nowością jest też funkcja SharePlay, pozwalająca na wspólne oglądanie filmów albo słuchanie muzyki podczas wirtualnego spotkania.

Większość najważniejszych usprawnień to w zasadzie poprawki najważniejszych aplikacji. Nowości pojawią się w portfelu (dodana obsługa kart kodowych do drzwi i dokumentów), pogodzie (znajdziemy tam więcej danych, do tego lepiej zaprezentowanych) oraz liczne ulepszenia map. Aparat nauczy się z kolei identyfikować tekst i wyodrębniać go z obrazu, dzięki czemu szybko skopiujemy np. jakąś nazwę do wyszukiwarki. Możliwe stanie się wyszukanie obrazem w internecie zaraz po wykonaniu zdjęcia. Mniejsze lub większe poprawki tego typu pojawią się w praktycznie każdej aplikacji.

Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery nowego systemu. Zwykle jednak najważniejsze aktualizacje ukazują się wiosną. Na iOS-a 15 jeszcze trochę zatem poczekamy.

