Poznaliśmy najczęściej pobierane w zeszłym miesiącu aplikacje

Twórcy komunikatorów zdecydowanie nie mają powodów do narzekań.

Sensor Tower ujawnił listę 10 najchętniej pobieranych aplikacji w kwietniu 2020 r., czyli w okresie, w którym w wielu krajach wprowadzono liczne restrykcje. Ranking składa się z trzech list, wskazujących pobrania na Androida, iOS-a oraz łączne.

W zestawieniu nie uwzględniono gier (pełne zestawienie na grafice u góry). Wpływ na ostateczny kształt listy ma też pominięcie pobrań ze sklepów innych niż Google Play, co jest częstym zjawiskiem zwłaszcza w Chinach.

Liderem jest Zoom

Na wszystkich listach króluje Zoom. Pomimo licznych problemów z zabezpieczeniami aplikacja wciąż jest szalenie popularna. 131 mln pobrań oznacza 60-krotny wzrost zainteresowania komunikatorem względem kwietnia 2019 r. Najwięcej użytkowników zyskał on w Indiach i USA.

Znacząco wzrosła też popularność TikToka. Choć służący do dzielenia się filmikami komunikator istnieje od dawna, to dopiero teraz jego popularność znacząco wzrosła. W kwietniu pobrano go łącznie 107 mln razy – to 2,5-krotny wzrost względem zeszłego roku. Tu także najwięcej pobrań przypada na Indie oraz USA.

Trochę różnic

Różnice występują dopiero na trzecim miejscu podium. Na Androidzie oraz w zestawieniu ogólnym jako najczęściej pobierane aplikacje znalazły się Facebook i WhatsApp. Użytkownicy iPhone’ów natomiast chętniej sięgali po Google Meet, Microsoft Teams czy Netfliksa. W ogólnym zestawieniu te trzy aplikacje zamykają listę.

Z bardziej nietypowych programów – wielu użytkowników Androida zainstalowało też Aarogya Setu, narzędzie śledzące rozprzestrzenianie się Covid-19. Wzrost popularności zaliczyła też aplikacja podatkowa na iPhone’a, Google Classroom, Telegram oraz dość egzotyczne w naszym regionie Likee.

fot. Sensor Tower