Poznaliśmy nowości AMD i Nvidii podczas targów Computex 2021

Wszystko dla graczy

W Tajpej rozpoczęły się targi komputerowe Computex 2021. Impreza jest transmitowana online. Pierwszy dzień tegorocznej edycji przyniósł pokazy nowości AMD oraz Nvidii.

AMD stawia na laptopy

AMD zaprezentował podczas swojej konferencji nowe, mobilne karty graficzne z serii RX 6000M. Firma zapewnia, że 6800M to najszybszy układ AMD do laptopów, mający zapewnić zabawę w 120 klatkach na sekundę przy rodzielczości 1440p. Ma 40 jednostek obliczeniowych, 12 GB pamięci DDR6 i 96 MB pamięci AMD Infinity Cache. GPU jest oczywiście zgodny z ray tracingiem i bazuje na 192-bitowym interfejsie pamięci.

Nieco słabsze wersje kart to 6700M i 6600M. Pierwsza ma 36 jednostek obliczeniowych, 10 GB pamięci GDDR6, 160-bitowa szynę i 80 MB Infinity Cache. Najsłabszą nową konstrukcją jest 6600M z 28 jednostkami obliczeniowymi, 10 GB GDDR6 i 128-bitowym interfejsem. Karty znajdziemy już wkrótce w nowych laptopach.

Przedstawiciele AMD opowiedzieli też o AMD Advantage, czyli nowej linii laptopów zoptymalizowanych do grania przy szybkości na poziomie 100 FPS, gwarantujących 10-godzinną pracę na baterii przy obciążeniu wymaganym do odtwarzania wideo oraz wyposażonych w ekrany o odświeżaniu przynajmniej 144 Hz i jasności powyżej 300 nitów. Jest to więc odpowiednik platformy Intel Evo, tyle że opartej na podzespołach AMD. Komputery będą też wyposażone w procesory Ryzen. Pierwsze z nich trafią do sprzedaży jeszcze w tym roku. Ponadto firma zapowiedziała powiększenie rodziny CPU o nowe jednostki – 5700G i 5600G, korzystające z architektury Zen 3.

Rodzina Nvdia Ampere powiększa się

W przypadku Nvidii byliśmy świadkami premiery dwóch długo oczekiwanych modeli kart graficznych – zaprezentowane zostały RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti. Pierwsza trafi do sprzedaży już 3 czerwca, a druga około tydzień później. RTX 3080 Ti został wyceniony na 1200 dolarów (ok. 4400 zł), a RTX 3070 Ti ma kosztować 600 dolarów (ok. 2200 zł).

Nvidia zapewnia, że droższa wersja będzie dwukrotnie szybsza od bardzo popularnego wśród graczy GTX 1080 Ti. Specyfikacje pokrywają się z wczorajszymi przeciekami. Firma pochwaliła się też, że lista gier wykorzystujących ray tracing i/lub technikę DLSS wzrosła już do 130 różnych tytułów. Już wkrótce nowe technologie trafią natomiast do gier takich jak: The Ascent, DOOM Eternal, DYING: 1983, Icarus, LEGO Builder’s Journey oraz The Persistence.

fot. AMD, Nvidia