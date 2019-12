Poznaliśmy prawdopodobne parametry CPU Intel Core i9-10900K

Intel ostatnio nieco oddał pole firmie AMD, jeżeli chodzi o produkcję procesorów, ale po nowym roku zamierza śmiało zaatakować. W weekend pojawiły się nowe informacje dotyczące procesora Core i9-10900K. To zaplanowana na przyszły rok flagowa jednostka Intela z serii Comet Lake-S.

Procesor złożony będzie z 10 rdzeni/20 wątków o współczynniku TDP na poziomie maksymalnie 125 W z możliwością pracy w trybie Low Power (35 W) oraz Mainstream (65 W). Będzie to zarazem pierwsza ogólnodostępna jednostka Intela o więcej niż 8 rdzeniach. Do tego zostanie wyposażona w aż 20 MB pamięci podręcznej. CPU będzie mieć zegar bazowy na poziomie 3,7 GHz z możliwością jego przyspieszenia do 4,8 GHz. Pojawi się też tryb Thermal Velocity Boost, który pozwoli zwiększyć wydajność do rekordowych 5,3 GHz dla pojedynczego rdzenia.

Prezentacja nowych procesorów ma oficjalnie nastąpić podczas targów CES 2020 w Las Vegas między 7 a 10 stycznia br. Oprócz i9-10900K pokazane zostaną również nieco tańsze i7-10700K oraz i5-10600K. Wszystkie mają bazować na litografii 14 nm i będą miały identyczny współczynnik TDP.

fot. Intel