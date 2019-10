Poznaliśmy (prawdopodobnie) plany Apple'a na 2020 rok

W tym tygodniu do sieci trafiła informacja pokazująca, jakie produkty zamierza wprowadzić do sprzedaży firma Apple w 2020 roku. Koncern nie odniósł się do spekulacji, te jednak wydają się dość wiarygodne. Zwłaszcza że ich źródłem jest Ming-Chi Kuo, analityk z Tajwanu uważany za specjalistę od przecieków dotyczących giganta z Cupertino.

Największą nowością firmy ma być większe zaangażowanie w technologię rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality, AR). Zdaniem analityka premiera okularów AR nastąpi już w drugim kwartale 2020 roku. Spodziewać się możemy też nowych iPhone'ów. W przyszłym roku Apple ma zrezygnować ze wzmocnionych wersji tegorocznych modeli i przejść od razu do iPhone'a 12.

Jest to związane z pojawieniem się nowych technologii, przede wszystkim 5G. Z siecią nowej generacji mają być zgodne urządzenia z dopiskiem Pro. Do nowych iPhone'ów trafią też procesory wykonane w litografii 5 nm. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie los najtańszego telefonu z serii, ponieważ Apple planuje wydać w 2020 roku także iPhone'a SE2. Trafi do niego procesor A13 i 3 GB pamięci RAM, a telefon ma przypominać rozmiarem podstawową „ósemkę".

Według przecieków doczekamy się też nowego iPada Pro, w wersjach z 11- lub 12,9-calowym ekranem. Pojawi się w nim też aparat podobny do tego z iPhone'a 11 Pro. Apple planuje podobno zastosować nowatorską płytę główną LCP, która dzięki swojej elastyczności ułatwia lepsze zagospodarowanie przestrzeni. Wciąż jednak iPad nie będzie zgodny z technologią 5G.

Ostatnią nowością ma być 16-calowy MacBook. Apple skupi się przede wszystkim na wzmocnieniu konstrukcji. aby wyeliminować awaryjność. Ta miała znacząco wzrosnąć, gdy firma zaczęła pracować nad poprawą smukłości sprzętu. Nowością ma być też szybsze gniazdo ładowania, o którym pisaliśmy na początku tygodnia.

fot. Free-Fotos – Pixabay