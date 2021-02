Poznaliśmy specyfikację Nokii 1.4

Rozsądny budżetowiec

Firma HMD Global, produkująca telefony pod szyldem Nokia, zaprezentowała właśnie model 1.4. Jest to budżetowy smartfon, a nie klasyczna konstrukcja z klawiaturą alfanumeryczną jak ostatnie urządzenia. Nowy model wyposażono w ekran o przekątnej 6,51 cala i rozdzielczości HD+. Sprzęt pracuje pod kontrolą Snapdragona 215, ma 1-3 GB RAM-u oraz 16-64 GB pamięci wewnętrznej. Specyfikacja sugeruje więc, że raczej mamy do czynienia z odświeżeniem poprzedniej generacji, niż kompletną nowością.

Powolna ewolucja

Choć Nokia 1.4 nie wnosi nic nowego do serii pod względem podzespołów, na tle poprzednika wyróżnia się podwójnym aparatem. Oprócz sensora 8 Mpix na pleckach znajdziemy obiektyw makro 2 Mpix (i kamerkę selfie 5 Mpix na froncie). Smartfon działa pod kontrolą Androida 10, ale co ciekawe, aplikacja aparatu została pożyczona przez producenta z Go – okrojonej edycji systemu dla najtańszych modeli. Z innych zalet warto też wymienić baterię o pojemności 4000 mAh czy obecność gniazda audio 3.5 mm.

Specyfikacja nie robi może wrażenia, niepodważalną zaletą nowej Nokii jest jednak niska cena. Smartfon trafi do sprzedaży w trzech wersjach: 1 GB RAM + 16 GB pamięci, 1 GB RAM + 32 GB pamięci oraz 3 GB RAM + 64 GB pamięci. Za najtańszy wariant zapłacimy 100 euro (ok. 450 zł).

fot. Nokia