Poznaliśmy specyfikację nowych procesorów AMD Epyc Milan

Trzecia generacja

Nowe jednostki AMD są projektowane z myślą o serwerach. Ich premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2021 roku. Już teraz jednak, za sprawą przecieku na Twitterze, poznaliśmy prawdopodobną specyfikację kilku procesorów kolejnej generacji. Jednostki będą miały od 16 do 64 rdzeni.

Duży wybór

Najsłabszą konstrukcją będzie Epyc 7313, wyposażony w 16 rdzeni/32 wątki oraz 128 MB pamięci typu L3. Jego taktowanie bazowe to 3 GHz oraz 3,7 GHz dla trybu boost. Nieco mocniejszą wersją tego CPU będzie 7413K: na pokładzie znajdziemy 24 rdzenie/48 wątków oraz tyle samo pamięci L3, co w modelu 7313. Taktowanie ma wynosić od 2,65 GHz do 3,6 GHz.

Następne w kolejce są procesory z 32 rdzeniami (64 wątkami). Przeciek nie podaje dokładnych danych na temat 74F3, za to 75F3 będzie cechował się zegarem aż 4,0 GHz w trybie boost (2,95 GHz w trybie podstawowym). Pamięć L3 to natomiast 256 MB.

Nowe bestie

Poznaliśmy też dwie konstrukcje z 64 rdzeniami (128 wątków). Topowym modelem ma być Epyc 7763, który ma zegary o częstotliwości 2,45 GHz (do 3,5 GHz dla trybu boost), 256 MB pamięci L3 oraz dodatkowo 32 MB typu L2. W przypadku Epyc 7713 będzie to 2,0 GHz i 3,7 GHz dla trybu boost. Procesory Epyc Milan będą też miały TDP na poziomie 225-280 W.

Zapowiedź nowych konstrukcji dla serwerów to oczywiście kolejny impuls dla Intela, który pracuje nad nowymi modelami swoich układów Xeon. Czas pokaże, czy również na tym polu AMD zacznie zyskiwać przewagę nad konkurentem.

Fot. AMD