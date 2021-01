Poznaliśmy specyfikację smartfonów OnePlus 9 i 9 Pro

Kolejne flagowce

Za sprawą jednego z chińskich dziennikarzy technologicznych poznaliśmy prawdopodobne specyfikację nowych flagowców z serii OnePlus. Telefony mają zostać oficjalnie zaprezentowane w najbliższych tygodniach. Zarówno 9 jak i 9 Plus będą wyposażone w topowy procesor Snapdragon 888 i baterię o pojemności 4500 mAh. Producent ma zapewnić szybkie ładowanie 65 W.

Wariant podstawowy będzie mieć ekran o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości FullHD+. Droższy model Pro zaoferuje z kolei 6,78 cala i QHD+. W obu przypadkach wyświetlacz będzie zapewniał odświeżanie z częstotliwością 120 Hz. Na pleckach znajdziemy 48-megsapikselowy aparat główny. Kamerka selfie ma znaleźć się na wyspie w lewym górnym rogu. Producent zapewni też wsparcie dla Androida 11.

As w rękawie?

Na potwierdzenie tych informacji musimy jeszcze trochę poczekać. Wygląda jednak na to, że nie będą to jedyne telefony z serii OnePlus 9. Planowany jest też wariant 9 Lite, napędzany prawdopodobnie przez procesor Snapdragon 865. Autorowi przecieku nie udało się jednak dotrzeć do bardziej szczegółowych danych.

fot. OnePlus (model 8)