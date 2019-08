Pozwany Facebook nie chce płacić

Już w 2015 Facebook został pozwany na podstawie ustawy Biometric Information Privacy Act (BIPA), która wymaga od przedsiębiorstw uzyskania zgody użytkownika, zanim jego dane zostaną zebrane i przechowywane w firmie. W tym przypadku chodzi o skany twarzy oraz informację, w jaki sposób wrażliwe dane są zabezpieczone.

W procesie dostarczono materiały wskazujące, że Facebook nie spełnił wymagań nakładanych przez prawo. Największa sieć społecznościowa stosuje metodę tag suggestions, za pomocą której określa, czy fotografia zawiera również znajomych osób mających konta na Facebooku. Informatyczny gigant jest oskarżony o używanie danych bez zgody zainteresowanych, przez co narusza ich prywatność.

Niższa instancja sądu uznała zasadność pozwu przeciw Facebookowi wobec czego pozwana korporacja odwołała się do sądu wyższej instancji, argumentując w zażaleniu, że powód nie wskazał konkretnych przykładów naruszenia prawa, a niższa instancja przekroczyła swoje kompetencje w klasyfikacji wrażliwych danych. Sąd wyższej instancji odesłał jednak sprawę do niższej instancji, aby kontynuowała proces. Rzecznik korporacji Zuckerberga nie wykluczył odwołania się do sądu najwyższego USA.

Stawka dla amerykańskiego giganta jest wysoka, gdyż ustawa BIPA umożliwia nałożenie kary za załamanie wspomnianej ustawy w wysokości od 1000 do 5000 dolarów od każdego przypadku. A w grę wchodzą miliony użytkowników. Decyzja sądu spotkała się z aplauzem grup wolnościowych w USA.

