Pożyteczna inicjatywa firmy InPost

Zamiast wyrzucać – oddaj

InPost proponuje nową usługę Elektro Zwroty, dzięki której można pozbyć się używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zostanie on poddany recyklingowi lub – po naprawie – rozpocznie nowe życie.

Aby skorzystać z usługi, wystarczy przygotować paczkę z elektrośmieciami, wypełnić formularz ma stronie re-paczka.pl, odebrać kod na darmową wysyłkę, umieścić go na paczce i nadać ją w jednym z ponad 15 tysięcy paczkomatów.

W ten sposób można oddać laptopy, komputery, telefony, tablety, małe urządzenia AGD, radia, sprzęt audio, wideo, fotograficzny, elektronarzędzia, zabawki elektroniczne, drony albo sprzęt sportowy. Nie wolno natomiast przesyłać baterii, źródeł światła, odpadów medycznych ani chemicznych oraz sprzętu niekompletnego.

Paczka zostaje przekazana do firmy, która sprawdzi, czy jej zawartość nadaje się do ponownego wykorzystania w części lub w całości. Jeżeli tak jest (a serwisowania okaże się opłacalne, czyli tańsze od wytworzenia podobnego sprzętu), urządzenie może zostać ponownie wprowadzane do obiegu. Trafi wówczas do osoby lub instytucji, która go potrzebuje.

To, co nie nadaje się do naprawy, zostanie wysłane do zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Potrafią one odzyskać ponad 80 procent materiałów, które posłużą do budowy nowych urządzeń.

fot. InPost