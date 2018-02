Pracownicy zakładu głowic jądrowych aresztowani za kopanie kryptowalut

Jak donosi The Verge, powołując się na BBC News, kilku pracowników Federalnego Centrum Nuklearnego chciało wykorzystać moc obliczeniową maszyny, która jest jednym z najwydajniejszych komputerów w Rosji i na całym świecie. Urządzenie ma moc obliczeniową 1 petaflopa, co rzeczywiście mogło przełożyć się na bardzo dobre rezultaty, jeśli chodzi o kopanie kryptowalut, w tym Bitcoina.

Pracownicy wykazali się jednak wyjątkową niefrasobliwością, ponieważ nie przewidzieli, że do całego procesu "miningu" będzie potrzebne połączenie z internetem. Superkomputer nie powinien być podłączony do sieci i posiada stosowne zabezpieczenia, które w tym wypadku zadziałały bezbłędnie. Systemy bezpieczeństwa zostały aktywowane, a o próbie połączenia zostały poinformowane odpowiednie organy.

W efekcie, pracownicy zostali aresztowani i zostaną im postawione zarzuty. Na razie nie wiadomo, ile dokładnie osób było zamieszanych w proceder.

Wykorzystywanie superkomputerów do wydobywania kryptowalut to coraz częstsza praktyka. Całkiem niedawno jeden z rosyjskich oligarchów, Aleksiej Kolesnik, kupił specjalnie dwie elektrownie, aby wykorzystać znajdujący się tam sprzęt do kopania walut kryptograficznych.

