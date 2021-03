Prawie 3 mln dolarów za tweeta

Tweet jako token

Tweet o treści „Just setting up my twttr", czyli „Właśnie konfiguruję mojego Twittera" Dorsey opublikował 21 marca 2006 r. Na początku tego miesiąca zamieścił, również na Twitterze, informację o tym, że chce ten wpis sprzedać. Został on wystawiony na aukcji jako token NFT, czyli unikatowy, niezamienny, niemożliwy do skopiowania zasób cyfrowy. To cyfrowy zapis wirtualnej transakcji w blockchainie.

Na cele charytatywne

Zwycięzca aukcji za tweeta zapłacił za pomocą kryptowaluty Etherum. Ostatecznie tweet osiągnął cenę 1630,5825601 ETH, co według kursu wymiany z dnia transakcji, dawało 2,9 mln dolarów. Kupującym okazał się mieszkający w Malezji Sina Estavi, dyrektor generalny firmy Bridge Oracle. Tweet jest nadal widoczny na profilu Dorseya, jednak właścicielem metadanych wpisu jest Estavi. Jack Dorsey zapowiedział, że dochody z aukcji przekaże na rzecz osób dotkniętych COVID-19 w Afryce.

Fot. PhotoMis-Company - Pixabay