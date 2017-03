Prawie 40% komputerów przemysłowych było narażonych na cyberatak

Wraz ze wzrostem integracji technologii i sieci korporacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych coraz więcej cyberprzestępców zaczyna postrzegać takie firmy jako potencjalne cele. Wykorzystując luki w zabezpieczeniach sieci oraz oprogramowania stosowanego w przemyśle, atakujący może wykraść informacje dotyczące procesu produkcyjnego, a nawet zatrzymać funkcjonowanie danej placówki, wywołując ogromne straty.

W celu określenia, jak szeroko rozpowszechnione jest to niebezpieczeństwo, specjaliści z Kaspersky Lab odpowiedzialni za badanie cyberzagrożeń dla środowisk przemysłowych (ICS CERT) przeprowadzili wyspecjalizowane badanie krajobrazu ataków, na jakie narażone są systemy przemysłowe systemy sterowania (ICS).

Badacze ustalili, że w drugiej połowie 2016 r. pobieranie szkodliwego oprogramowania oraz otwieranie phishingowych stron internetowych zostało zablokowane na ponad 22% komputerów przemysłowych. To oznacza, że niemal co piąta maszyna co najmniej jeden raz była narażona na infekcję lub przechwycenie danych uwierzytelniających za pośrednictwem internetu.

Ze względu na ograniczenia sieci technologicznej, w której zlokalizowane są stacje robocze inżynierów i operatorów pracujących bezpośrednio z przemysłowymi systemami sterowania, maszyny te zwykle nie posiadają bezpośredniego dostępu do internetu. Istnieją jednak inni użytkownicy, którzy mają jednoczesny dostęp do internetu i systemów przemysłowych. Według badania Kaspersky Lab takie komputery - wykorzystywane prawdopodobnie przez administratorów systemów i sieci, programistów, integratorów systemów automatyzacji przemysłowej, jak również wykonawców zewnętrznych, którzy bezpośrednio lub zdalnie łączą się z sieciami technologicznymi - mogą swobodnie łączyć się z internetem, ponieważ nie są związane z jedną siecią przemysłową posiadającą konkretne ograniczenia.

Internet nie jest jedynym zagrożeniem dla cyberbezpieczeństwa systemów przemysłowych. Jak dostrzegli badacze z Kaspersky Lab, ryzyko stwarzają również zainfekowane wymienne urządzenia pamięci masowej. W okresie, w którym prowadzono badanie, 10,9% komputerów stosowanych do pracy z przemysłowymi systemami sterowania (lub podłączonych do maszyn wykorzystywanych do tego celu) nosiło ślady szkodliwego oprogramowania, po tym jak podłączono do nich urządzenie wymienne.

Szkodliwe załączniki do wiadomości e-mail oraz osadzone w ich treści skrypty zostały zablokowane na 8,1% komputerów przemysłowych. W większości przypadków atakujący wykorzystują wiadomości phishingowe w celu przyciągnięcia uwagi użytkownika i zamaskowania szkodliwych plików. Szkodliwe oprogramowanie było najczęściej dystrybuowane w postaci dokumentów biurowych, takich jak pliki pakietu MS Office czy dokumenty PDF. Przy pomocy różnych technik przestępcy zadbali o to, aby użytkownicy pobrali i uruchomili szkodliwe oprogramowanie na komputerach organizacji przemysłowej.

Z badania Kaspersky Lab wynika, że szkodliwe oprogramowanie, które stanowi poważne zagrożenie dla firm na całym świecie, jest również niebezpieczne dla przedsiębiorstw przemysłowych. Obejmuje ono oprogramowanie szpiegujące, trojany oferujące zdalny dostęp, narzędzia przechwytujące znaki wprowadzane z klawiatury, finansowe szkodliwe oprogramowanie, ransomware oraz programy bezpowrotnie niszczące dane ofiary. Mogą one całkowicie sparaliżować kontrolę organizacji nad jej systemem przemysłowym lub zostać wykorzystane w atakach ukierunkowanych.