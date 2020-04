Prawnicy wciąż walczą o zwolnienie Assange’a z więzienia

W czasie izolacji Julian Assange doczekał się dwójki dzieci.

Pomimo trwającej pandemii nie milkną echa sprawy twórcy serwisu WikiLeaks, o którego ekstradycję starają się władze USA. Obrońcy oskarżanego o szpiegostwo dziennikarza od kilku miesięcy walczą o to, by wyciągnąć go z więzienia i uniknąć wydalenia do USA.

Rodzina

Przez ostatnie siedem lat Assange przebywał w ambasadzie Ekwadoru w Londynie, gdzie miał stały kontakt ze swoimi obrońcami. Do ich grona należała Stella Morris pochodząca z RPA. Kobieta przyznaje, że od 2015 r. pozostaje w związku z założycielem WikiLeaks. Para doczekała się dwójki dzieci, a teraz prawniczka nagrała razem z nimi apel.

Koronawirus w więzieniu

Kobieta zdecydowała się ujawnić tę historię w nadziei, że opowieść o życiu prywatnym pomoże wydostać Assange’a z więzienia. Odsiaduje on karę roku pozbawienia wolności, nałożoną za niestawienie się na rozprawie dotyczącej procesu ekstradycyjnego. O zwolnienie za kaucją ubiegają się już od jakiegoś czasu prawnicy, argumentując wniosek ryzykiem zakażenia koronawirusem, które w przypadku skupisk takich jak więzienia jest dość spore.

W więzieniu w Belmarsh doszło już do 150 zarejestrowanych zakażeń. Nagranie kobiety powstało tuż po tym, jak wniosek o zwolnienie został odrzucony. Choć strony twierdzą, że władze ukrywają skalę rzeczywistego problemu w zakładzie karnym, to sąd uznał, że nie stanowi to podstawy do wyrażenia zgody na ekstradycję. Jednocześnie rozprawy mają być kontynuowane.

fot. Pixabay (główne), Wikipedia