Prawodawcy przestępcami dla systemu wykrywania twarzy

Organizacja American Civil Liberties Union (ACLU) zajmująca się ochroną praw obywatelskich w Stanach Zjednoczonych opublikowała wyniki przeprowadzonych przez siebie testów oprogramowania Face Rekognition firmy Amazon, opartego na sztucznej inteligencji i wykorzystywanego wstępnie przez amerykańską policję. Program dopasował zdjęcia twarzy członków senatu do bazy danych 25 000 przypadków przestępstw kryminalnych i błędnie oznaczył 26 kongresmenów jako przestępców.

Ban na technologię

Jak twierdzą eksperci ACLU, algorytmy Amazona wykazują stronniczość i nie są dość precyzyjne, szczególnie w przypadku kobiet i osób o ciemnym kolorze skóry. Podobne testy przeprowadzone przez organizację w ubiegłym roku wykazały, że Rekognition zidentyfikował 28 amerykańskich kongresmenów jako poszukiwanych przestępców.

- Eksperyment ten potwierdza, że oprogramowanie do rozpoznawania twarzy nie jest jeszcze wystarczająco dobre i nie może być wykorzystywane - mówi Phil Ting, kalifornijski senator, który sam został oznaczony w testach ACLU jako groźny przestępca.

Organizacja ACLU przygotowała projekt tzw. ustawy 1215 o odpowiedzialności za używanie kamer noszonych na ciele (The Body Camera Accountability Act). Chce zakazać ich wykorzystywania w połączeniu z technologią rozpoznawania twarzy i innymi metodami monitorowania danych biometrycznych.



Bezpieczeństwo a prawa obywateli

Według proponowanej ustawy rozpoznawanie twarzy za pośrednictwem kamer policyjnych noszonych na ciele i monitorowanie danych biometrycznych byłyby niezgodne z prawem Kalifornii. Hasło prowadzonej na rzecz ustawy kampanii PR-owej brzmi: „Jedno fałszywe rozpoznanie to o jedno za dużo".

Twórcy nowego prawa udowadniają swoim eksperymentem, że oprogramowanie do identyfikacji twarzy, a tym bardziej kamery noszone na ciele wciąż są zbyt niedoskonałe, by mogły być prawnie dozwolone. Popełniane przez nie błędy mogą znacząco wpłynąć na losy błędnie zidentyfikowanych jako przestępcy obywateli, co powoduje, że używanie tych technologii narusza ich podstawowe prawa. Masowe wykorzystywanie takich kamer stanowi więc zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Ustawa 1215 ma być poddana pod głosowanie w senacie kalifornijskim w ciągu najbliższych kilku tygodni.

fot. Pixabay