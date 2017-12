Predator trafia do Ghost Recon Wildlands

Aby uczcić 30. rocznicę premiery pierwszego filmu z serii Predator, w Tom Clancy`s Ghost Recon Wildlands pojawi się mnóstwo unikatowej zawartości związanej z Predatorem, zarówno w podstawowej wersji, jak i trybach PvP Ghost War:

Bezpłatne specjalne wyzwanie Predatora

Od 14 grudnia do początku stycznia wszyscy gracze w Ghost Recon Wildlands będą mogli wziąć udział w ostatecznych łowach na Predatora. To nowe specjalne wyzwanie będzie grywalne solo lub w trybie współpracy dla czterech graczy. Będzie to najtrudniejsza walka w całej grze Ghost Recon Wildlands.

Elementy personalizacji Predatora

Po pokonaniu Predatora, gracze otrzymają unikatowe przedmioty, takie jak maska Predatora z nowym niepowtarzalnym trybem wizji Predatora. Oprócz nagród za wykonanie zadania gracze będą mogli spersonalizować i uzbroić swoje Duchy za pomocą Pakietu Predatora, który zawiera 15 nowych elementów personalizacji, nowe uzbrojenie oraz unikatowy cios wręcz. Dzięki tym elementom gracze będą mogli odtworzyć najbardziej pamiętne postacie z oryginalnego filmu.

Klasa PVP Ghost War inspirowana Predatorem

Nowa klasa Ghost War, inspirowana postacią Dutcha z oryginalnego filmu Predator, będzie mogła skorzystać z trybu Battle Rage, oferując tym samym graczom ofensywnym nowe, alternatywne strategie i taktyki na polu bitwy PVP. Gracze w Ghost War zyskają dostęp do nowej klasy poprzez przepustkę Ghost War lub przepustkę sezonową. Mogą też użyć bezpośrednio punktów prestiżu.

Jungle Storm rozszerza skalę Ghost War, wprowadzając rozgrywkę rankingową, nową klasę Pathfinder, a także nowe wyposażenie i aktualizacje rozgrywki, zarówno w podstawowej wersji gry, jak i trybach PvP.