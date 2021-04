Prehistoryczne zwierzęta w Waszych domach

94-letni biolog wciąż zaskakuje

Aplikacja nawiązuje do filmu dokumentalnego z 2014 roku, którego scenariusz napisał Attenborough. W filmie tym biolog zabiera widzów do słynnego Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Tam spotyka wymarłe zwierzęta, m.in. dinozaury i inne gigantyczne gady. Jest to możliwe dzięki technologii CGI (obrazy generowane komputerowo). Podobnie jest w przypadku aplikacji „Museum Alive", z tą różnicą, że prehistoryczne gatunki może spotkać każdy użytkownik – i to we własnym domu. Dzięki programowi odbędziemy wyjątkową lekcję historii i biologii. Potrzebny jest jedynie telefon z systemem iOS.

Miniaturowe muzeum w mieszkaniu

W aplikacji przygotowano na razie trzy prehistoryczne zwierzęta, które ożywają w naszych domach. Są nimi smilodon (wymarły rodzaj machajrodonów, które żyły w Ameryce Północnej i Południowej), dimorfodon (pterozaur, który żył na terenach obecnej Europy) oraz opabinia (rodzaj wymarłego morskiego zwierzęcia należącego do typu Lobopodia). Po wybraniu zwierzaka trzeba skierować aparat telefonu na płaską powierzchnię, która następnie przekształca się w odpowiednie prehistoryczne środowisko. Da się je powiększać, obracać lub oddalać. Dzięki aplikacji nie tylko zobaczymy zwierzę, ale też przekonamy się jak zachowuje się np. podczas polowania. Po zakończeniu animacji można kliknąć różne pola informacyjne, aby dowiedzieć się więcej o danym gatunku, jego siedlisku czy miejscu w łańcuchu pokarmowym.

Twórcy aplikacji chcą w ten sposób zachęcić użytkowników do odkrywania i podziwiania piękna świata przyrody. Na razie widoczne są tylko trzy gatunki, w planach jest jednak dodanie kolejnych (m.in. ma się pojawić dodo, czyli wymarły gatunek dużego ptaka z rodziny gołębiowatych).

Museum Alive jest dostępny na telefony iPhone (8 i nowsze). Kosztuje 2,99 dolara.

fot. Museum Alive