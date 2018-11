Premiera Doogee S80

Niezawodny w każdych warunkach

Doogee S80 został zaprojektowany tak, by przetrwać naprawdę ekstremalne sytuacje. Niestraszny mu upadek z dużej wysokości, czy przejechanie przez samochód. Obudowę smartfona wykonano z wysokiej jakości plastiku, natomiast ramka wykonana jest ze stopu aluminium. Obraz wyświetlany jest na ekranie 5.99-cali. Jest to matryca firmy LG o proporcjach 18:9 i rozdzielczości FullHD+. Pokryty wytrzymałym szkłem Corning Gorilla Glass 4 ekran może być obsługiwany także w rękawiczkach.

Smartfon spełnia normy wytrzymałości IP68, IP69K oraz militarnego standardu certyfikacji MIL-STD-810G. Urządzenie jest odporne na kurz i wodę (może leżeć zanurzone na głębokości 1,5 metra przez dwa tygodnie), a także pracować w szerokim zakresie temperatur od -30 do 60 stopni Celsjusza. Smartfon przeszedł test termicznego prania parowego (EN 60529 i DIN 40050-9). Jest odporny na wysokie ciśnienie wody - 100 bar.

Wysoka wydajność

Doogee S80 wyposażony jest w procesor Mediatek Helio P23, który pracuje z częstotliwością 2,5 GHz. Za obsługę grafiki odpowiada chip GPU Mali G71-MP2. Smartfon działa pod kontrolą systemu Android 8.1, dysponuje 6 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Jeśli chcemy przechowywać na nim więcej plików możemy wykorzystać do tego kartę pamięci typu Micro SD o maksymalnej pojemności 128 GB.

Doogee S80 wyposażony jest w wydajną baterię wyprodukowaną przez firmę BAK. Akumulator polimerowy o pojemności 10080 mAh zapewnia 1380 godzin czuwania i 136 godzin rozmów. Dzięki ładowaniu 24W smartfon ładuje się o 40% szybciej niż standardowo. Bateria może być również ładowana bezprzewodowo.

Model posiada dwa głośniki stereo oraz wzmocnioną głośność, dzięki czemu nie musimy martwić się o jakość rozmów nawet w miejscach, gdzie hałas jest bardzo intensywny. Przednia, wyprodukowana przez Samsunga kamera Doogee S80 charakteryzuje się matrycą 16 MP. Z tyłu znajduje się podwójny aparat SONY 12 + 5 MP z przesłoną F/1.8. Atutem S80 jest także wyjątkowo szeroki zakres obsługiwanych pasm radiowych 2G, 3G i 4G. Dzięki funkcjonalności Full Netcom zyskujemy zatem dostęp do sieci operatorów telekomunikacyjnych nie tylko w Europie, ale również na innych kontynentach, gdzie specyfikacja sieci komórkowych często różni się od europejskiej. Warto dodać , że smartfon wyposażony został również w czytnik linii papilarnych, najnowsze złącze USB typu C oraz NFC.

Cyfrowa Krótkofalówka

Model Doogee S80 wyposażony jest w funkcję cyfrowej krótkofalówki. Jest to przydatna opcja szczególnie tam, gdzie występują problemy z zasięgiem sieci komórkowych. Cyfrowa krótkofalówka sprawdzi się również podczas wypraw do krajów, w których koszty roamingu są wysokie, a jednocześnie istnieje potrzeba stałego kontaktu z uczestnikami podróży. W porównaniu do standardu analogowego, rozwiązanie gwarantuje niższy poziom szumów oraz lepszą jakość rozmów. W trybie krótkofalówki S80 może pochwalić się bardzo szerokim zakresem obsługiwanych częstotliwości tj. 400 - 480 MHz oraz bardzo wysoką czułością odbiornika, która wynosi -120dBm. Maksymalna odległość komunikacyjna wynosi od 5 do 10 kilometrów (poza miastem) lub 4 do 6 km (w mieście). Krótkofalówka obsługuje także połączenia grupowe. Użytkownicy mogą wprowadzić własne ustawienia, co znacznie poprawia efektywność komunikacji. Fizyczny przycisk Push-to-Talk (naciśnij i mów) został umieszczony na lewym boku smartfona.