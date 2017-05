Premiera Honor 8 Pro

Nastawiony na szybkość

Sercem Honora 8 Pro jest jeden z najmocniejszych procesorów na rynku - Kirin 960 oraz aż 6GB pamięci RAM. Całość wspierana jest przez autorską nakładkę systemową Huawei EMUI 5.1. Nakładka sprawia, że telefon jest bardziej funkcjonalny oraz optymalizuje wszystkie procesy. Dzięki temu smartfon nie tylko działa dłużej bez dostępu do ładowarki, ale sprawniej uruchamiane są aplikacje. Na przykład, Honor 8 Pro już po kilku tygodniach nauczy się, że codziennie po południu włączasz aplikację, monitorującą aktywność fizyczną. O odpowiedniej porze będzie miał ją już przygotowaną do uruchomienia.

Mocne podzespoły to jedno, ale liczy się też wygląd. Honor 8 Pro ma grubość niespełna 7 milimetrów. Co niezwykle ważne, tył smartfonu jest całkowicie płaski, bez wybrzuszeń na obiektyw aparatu. Sama obudowa została wykonana z aluminium, które poddano precyzyjnej obróbce CNC. Krawędzie Honora 8 Pro zostały zaokrąglone, co sprawia, że mimo 5.7 calowego ekranu, smartfon wygląda elegancko i świetnie leży w dłoni.

Wyjątkowa jakość ekranu

Wspominany ekran zajmuje aż 79% przedniej części smartfona. Rozdzielczość wyświetlanego obrazu to 2K (2560x1440pix), co oznacza zagęszczenie pikseli na poziomie 515 na cal. Aby w 100% wykorzystać możliwości urządzenia, Honora 8 Pro wyposażono w baterię o pojemności 4000 mAh. Tak duże ogniwo bez problemu wystarczy na nawet dwa dni zwykłego użytkowania lub ponad jeden dzień bardzo intensywnego używania.

Aby w pełni wykorzystać drzemiącą w Honorze 8 Pro moc, zastosowano odpowiednie oprogramowanie. Procesor graficzny Mali-G71 obsługuje nowy standard renderowania grafiki - Vulcan API. Wszystko to, aby użytkownik mógł poczuć się, jak uczestnik rozgrywki na ekranie smartfona. Zadaniem procesora graficznego jest również przetwarzanie danych z podwójnego aparatu o rozdzielczości 12Mpx. Obraz z dwóch soczewek - RGB oraz monochromatycznej - łączony jest w jeden obraz z wysoką ilością szczegółów.

Wykorzystanie zaawansowanego aparatu pozwoliło na zdefiniowanie wielu automatycznych trybów fotograficznych, które sprawią, że każde zdjęcie będzie wyjątkowe. Malowanie światłem, tryb nocny, automatyczne upiększanie czy panorama to tylko niektóre z nich. Zupełnie wyjątkowy jest tryb monochromatyczny, który pozwala na wykonanie profesjonalnego czarno-białego zdjęcia. Nie zabrakło również możliwości zmiany punktu ostrości już po wykonaniu zdjęcia. Aparat Honora 8 Pro przypadnie do gustu również filmowcom. Urządzenie umożliwia nagranie niesamowitych ujęć w 4K w 30 klatkach lub w Full HD przy rejestrowaniu 60 klatek na sekundę.

Filmowe wspomnienia i wirtualna rzeczywistość

Po zrobieniu zdjęć, Honor 8 Pro nie pozwoli o nich zapomnieć. We współpracy z firmą GoPro w aplikacji galerii powstała funkcja „Odkryj". Po kliknięciu w specjalną zakładkę, zdjęcia grupowane są według kryteriów np. czasu lub miejsca wykonania. Owocem współpracy jest również możliwość wykorzystania w 100% możliwości aplikacji „Quick". Wystarczy włączyć aplikację, wybrać kilka zdjęć, a później dobrać muzykę. Program sam stworzy niezapomniany film, którym, za pomocą kilku dotknięć ekranu, można podzielić się ze znajomymi. Wspomnienia jeszcze nigdy nie były tak blisko nas.

W poszukiwaniu rozrywki można również zwrócić się do wirtualnej rzeczywistości. Do Honora 8 Pro dodawane są kartonowe okulary VR. Wystarczy włączyć preinstalowaną aplikację Jaunt VR, wybrać film i cieszyć się wideo w 360 stopniach.

Honor 8 Pro zadebiutuje na rynku polskim w kolorze niebieskim.

Cena: 2499zł