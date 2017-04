Premiera Kruger&Matz LIVE 5+, FLOW 5, FLOW 5+ i MOVE

Flagowa seria LIVE powiększy się o pracujący w oparciu o system Android 7.0 Nougat model LIVE 5+, wyposażony w ośmiordzeniowy procesor MTK6750T oraz 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. To, co zwraca uwagę w LIVE 5+ to z pewnością czytnik linii papilarnych. Do tego dochodzi 5,5-calowy ekran FullHD oraz baterię o dużej pojemności 6000 mAh.

Urządzenie będzie dostępne w sprzedaży w dwóch kolorach złotym i czarnym od czerwca br., a jego cena została ustalona na 999 zł.

Oprócz LIVE 5+ w ofercie dostępny jest także model LIVE 4 z metalową obudową i zaokrąglonym ekranem.

W tym roku premierę będą miały też dwa modele z serii FLOW. Zarówno model FLOW 5, jak i FLOW 5+ posiadają system Android 7.0 Nougat, a siłą napędową obydwu telefonów stanowi czterordzeniowy procesor MTK6737 wspierany przez 2 GB RAM oraz 16 GB pamięci wewnętrznej. Podstawowymi cechami różniącymi te dwie nowości są rozmiar ekranu oraz pojemność baterii. FLOW 5+ został wyposażony w 5,7" wyświetlacz oraz baterię o pojemności 3340 mAh, natomiast FLOW 5 w 5" wyświetlacz i nieco mniejszą baterię - 2000 mAh. Dodatkową zaletą modelu FLOW 5+ jest czytnik linii papilarnych, który znajdzie uznanie wśród osób ceniących swoją prywatność. Na uwagę zasługuje również fakt, że oprócz funkcji dual SIM, obydwa urządzenia posiadają oddzielny slot microSD, dzięki czemu użytkownik nie musi wybierać pomiędzy korzystaniem z dwóch kart SIM, a używaniem karty pamięci.

Nowe smartfony dostępne będą w cenach: FLOW 5+ - 599 zł, FLOW 5 - 499 zł.



Seria MOVE, tj. najtańszych smartfonów w ofercie Kruger&Matz, w tym roku powiększy się o model MOVE 6 mini z 4" ekranem oraz czterordzeniowym procesorem, wspieranym 1 GB pamięci RAM i 8 GB pamięci wewnętrznej. Model ten dostępny będzie w dwóch kolorach białym oraz czarnym i ze względu na swoje parametry, idealnie sprawdzi się dla osób, które na co dzień nie potrzebują zaawansowanych rozwiązań w smartfonach.

Model ten będzie dostępny w sprzedaży w cenie 249 zł.

Wszystkie smartfonowe nowości Kruger&Matz na 2017 rok przeszły proces certyfikacji zgodności z Google i pojawią się w sprzedaży w połowie bieżącego roku.