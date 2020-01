Premiera Motoroli Razr ze składanym ekranem już wkrótce

Motorola to kolejny producent po Samsungu, który postanowił stworzyć własny składany telefon. W listopadzie 2019 roku firma zapowiedziała model Razr, który nawiązuje do najbardziej rozpoznawalnego telefonu z klapką, produkowanego przez firmę przed kilkoma laty. Smartfon miał trafić do sprzedaży jeszcze w okresie świątecznym, ale ostatecznie jego premiera opóźniła.

Koncern potwierdził wreszcie, że premiera telefonu odbędzie się 6 lutego 2020 roku. Zamówienia będzie można składać na stronie producenta już od niedzieli (26 stycznia br.). Opóźnienie premiery nie będzie wiec aż tak duże jak miało to miejsce w przypadku Samsunga, który musiał poświęcić kilka miesięcy na wzmocnienie bryły swojego „składaka" i zabezpieczenie wyświetlacza przed pękaniem podczas rozkładania zawiasów.

Podobnie jak Galaxy Fold, również Razr nie będzie tanim telefonem. Cenę ustalono na poziomie 1499 dolarów (ok. 5850 zł). Jest to więc zauważalnie mniej niż kosztuje model Samsunga, ale mimo tego szefostwo Motoroli raczej nie może być pewne sukcesu. Już 11 lutego br., a więc kilka dni po premierze Razra, poznamy Galaxy Z Flip. Według deklaracji procenta ma on być rewolucją wśród składanych telefonów, przede wszystkim pod kątem ceny.



fot. Motorola