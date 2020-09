Premiera dysku Samsung 980 PRO

Flagowy model

Dyski SSD zgodne z protokołem NVMe stają się nowym standardem w komputerach do pracy i gier. Premierowy produkt Samsunga to model bezkompromisowy – odczyt i zapis sekwencyjny sięgają odpowiednio 7000 MB/s i 5000 MB/, a odczyt i zapis losowy – do 1 000 000 IOPS.

Ważną, choć z pewnością niesatysfakcjonującą dla użytkownika zmianą w stosunku do poprzednika są nowe kości pamięci: w modelu 980 PRO to 3D V-NAND TLC zamiast MLC, co oznacza mniejszą wytrzymałość dysku. Kontrolerem urządzenia jest autorski Samsung Elpis, a DRAM dysków to 500 MB w przypadku wersji 250 GB i 500 GB oraz 1 GB w dysku o pojemności 1 TB.

Z uwagi na zastosowanie standardu PCIe 4.0, urządzenia pokażą pełnię swoich możliwości jedynie na najnowszych płytach głównych z chipsetem X570. Wiąże się to z dodatkowym wydatkiem – najtańsze modele płyt głównych X570 kosztują ok. 600–700 zł. Dyski sprawnie działają również na starszych płytach, cechują się jednak niższą przepustowością.

Brak radiatora nie powinien być problemem – w przypadku Samsunga 980 wykorzystano niklową powłokę kontrolera oraz umieszczoną z tyłu dysku warstwę odprowadzającą ciepło.

Cena

Sugerowana cena detaliczna dysków o pojemności 250 GB, 500 GB i 1 TB to odpowiednio ok. 400 zł, 670 zł i 1020 zł. Przedsprzedaż rusza 23 września i potrwa do 18 października 2020 roku.

fot. Samsung

Anna Katarina