Premiera pierwszego Ultrabooka Kiano Elegance

Urządzenie zostało wyposażone w procesor Intel Celeron N3350, z pamięcią wewnętrzną RAM DDR3 4 GB. Producent zapewnia, ze moc zamknięta w smukłej obudowie ultrabooka wystarczy na cały dzień pracy. Dodatkowo laptop posiada wydajną i mocną baterię, pozwalająca na pracę do 8 godzin bez ładowania oraz slot M2 (dysk SSD do 256GB), umożliwiający rozbudowę przestrzeni dyskowej.

Poręczna i komfortowa klawiatura, znacznie zwiększa komfort pracy. Ekran IPS o przekątnej 13.3" z rozdzielczością FHD 1920×1080, zapewnia bardzo dobre odwzorowanie barw, wyraźniejsze kolory, lepsze kąty widzenia, oraz zwiększony kontrast.

To co przykuwa uwagę od razu po wyjęcia z pudełka to jakość wykonania oraz metalowa obudowa. Wymiary laptopa to tylko 210×315×12 mm.

Cena detaliczna wynosi 1299 zł.