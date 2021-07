Premiera słuchawek bezprzewodowych LG

Dyskretny mikrofon

Firma LG zaprezentowała trzy modele słuchawek – Tone Free FP5, Tone Free FP8 i Tone Free FP9. Najciekawszą cechą urządzeń jest „tryb szeptania". Użytkownik może go uruchomić, a następnie przytrzymać prawą słuchawkę blisko ust, zmieniając ją w ten sposób w czuły mikrofon. W efekcie da się prowadzić dyskretne rozmowy telefoniczne poza domem bez obawy, że ktoś będzie słyszeć wypowiadane słowa. W ten sposób LG rozwiązuje problem, na który często cierpią słuchawki bezprzewodowe – aby wbudowany w nie mikrofon wychwycił dźwięk, trzeba zazwyczaj mówić dosyć głośno. W przypadku Tone Free FP nie będzie to konieczne.

Naszpikowane technologiami

Choć modele mają inne nazwy, łączy je wiele wspólnych cech. Wszystkie obsługują mechanizm redukcji szumu oraz są odporne na zachlapania wodą (co potwierdza certyfikat IPX4). Z wyglądu słuchawkom najbliżej do AirPodsów Pro.

Tryb szeptania to nie jedyna interesująca funkcja słuchawek. Model FP9 ma specjalne etui, które może zostać użyte jako podłączany do różnych urządzeń adapter Bluetooth,. Korzystając z FP9 odsłuchamy dźwięk pochodzący ze sprzętu pozbawionego modułu Bluetooth – wystarczy podłączyć do niego etui za pomocą kabla. Jest ono, poza tym, zaopatrzone w specjalną źródło światła UV, które zabija bakterie pojawiające się na słuchawkach (producent chwali się, że etui usuwa 99,9% bakterii w zaledwie pięć minut).

fot. LG