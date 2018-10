Premiera smartfonu Honor 8X

Tym razem chiński producent swój najnowszy telefon pokazał Europie w Pradze. Europie, bo w Azji premiera miała już miejsce wcześniej. Nie zmienia to jednak faktu, ze sprzęt prezentuje się ciekawie. Honor 8X to przedstawiciel średniej półki, co zresztą widać po cenie - w Polsce telefon ma kosztować 1299 zł. Za te cenę dostaniemy urządzenie wyposażone w układ Kinin 710 oraz 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, a także z modułem NFC, którego zabrakło w innych, słabszych konfiguracjach.

Podczas prezentacji nie ukrywano, że smartfon został zaprojektowany z myślą o młodych. Stąd możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą karty o maks. pojemności 400 GB, by nie zabrakło przestrzeni na klipy wideo i fotografie, a także skorzystania z wprowadzonej po raz pierwszy w tym modelu funkcji wspomagania przedniego aparatu przez sztuczną inteligencję.

Tym, co przykuwało największą uwagę była jednak forma. Telefon jest bardzo smukły: ma tylko 7,8 mm grubości, co przy ekranie o przekątnej 6,5 cala sprawia świetne wrażenie. Dzięki kilku opatentowanym technologiom producentowi udało się zastosować ekran pokrywający 91 procent powierzchni frontu. Wygląda on bardzo dobrze - szerokość ramek wynosi jedynie 4,25 mm. Miejsca na palce zostało jednak wystarczająco dużo. Trzymając przez chwilę telefon podczas premiery nie mieliśmy żadnych problemów z chwytem i prawidłową obsługą. Nawiasem mówiąc, dzięki wspomnianemu wcześniej, tak wielkiemu w stosunku do obudowy ekranowi „gubią się" rozmiary telefonu.

Tył smartfonu w jednym z trzech kolorów: czarnym, niebieskim lub czerwonym jest szklany. Największe wrażenie zrobił na nas ten ostatni: dzięki świetnemu projektowi osobliwie załamuje promienie światła, prezentując się nader atrakcyjnie. Udało nam się uzyskać potwierdzenie, że ostatnia z wymienionych wersji również trafi na nasz rynek - może jednak nieco trudniej będzie ją kupić.

Przedstawiciele producenta pochwalili się i kilkoma innymi cechami, wartymi wzmianki. Ekran telefonu uzyskał certyfikację TüV Rheinland dotyczącej obniżonej emisji światła niebieskiego. System operacyjny z kolei to póki co Oreo 8.1 z nakładką producenta. Zapewniono nas jednak, że aktualizacja do wersji 9 pojawi się wkrótce. Reasumując: Honor 8X pozostawia po sobie wyśmienite pierwsze wrażenie. O tym, jak sprawuje się w praktyce, przekonamy się w teście, które już wkrótce na łamach PC Formatu!