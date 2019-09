Premiera trzeciej generacji Threadripperów

Ostatnio pisaliśmy o tym, że wyczerpanie możliwości produkcyjnych TSMC może odbić się negatywnie na dostępności nowych procesorów AMD. Tajwańczycy są dla koncernu cennym partnerem ze względu na proces technologiczny 7 nm, który oferują. Na pierwsze skutki tej sytuacji nie trzeba było długo czekać. AMD zapowiedział właśnie przesunięcie premiery Ryzena 9 3950X na listopad, choć pierwotnie maszyna miała się ukazać w sprzedaży we wrześniu.

Nowy Ryzen będzie najwydajniejszy z dotychczasowych modeli. Ma być wyposażony w 16 rdzeni i 32 wątki o taktowaniu 3,5 GHz (nawet 4,7 GHz w trybie Boost), a także w pamięć L2 w układzie 16x512 KB oraz 64 MB pamięci L3. Współczynnik TDP (ilość ciepła wydzielanego w jednostce czasu) wyniesie 105 W.

Nie jest to jedyna nowość szykowana przez AMD na listopad. Firma potwierdziła też premierę trzeciej generacji procesorów Threadripper. Procesory nowej serii mają mieć topową wydajność, a jednocześnie nie być konkurencją dla Ryzenów. To procesory oferujące minimum 24 rdzenie, a wygląda na to, że AMD ma w planach też model 64 GB. Już miesiąc później będziemy natomiast świadkami długo oczekiwanej odpowiedzi Intela. Szykuje się interesująca końcówka roku.

fot. AMD