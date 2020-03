Premiery filmowe pojawią się w kinie... domowym

Obecne warunki powodują, że kina są zamykane, a ludzie masowo zostają w domu. To skłoniło Universal Pictures do podjęcia długo rozważanej przez wiele koncernów filmowych decyzji: produkcje, które aktualnie lecą w kinie, udostępniane będą jednocześnie w wersji do oglądania prywatnie. Koszt takiej operacji to 19,99 dolarów za pobranie filmu na 48 godzin.

Program wejdzie w życie w piątek 20 marca br. Do wypożyczenia są m.in. tytuły: Niewidzialny człowiek, Polowanie oraz Emma; premiery kinowe pojawią się w ofercie w kwietniu. Filmy mają być dostępne na wielu wiodących platformach, jednak Universal nie sprecyzował, na jakich.

Przedstawiciel NBCUniversal Jeff Shel argumentuje decyzję koncernu tym, że zamiast opóźniać premiery czy zmieniać okres wyświetlania filmów, które już się pojawiły, rozsądniej jest udostępnić je widzom w innej formie. Na platformę VOD swoje filmy przeniósł też Warner Bros. Mowa o Ptakach nocy oraz Dżentelmenach.

Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie sytuacja z premierami polskich filmów i ich dostępnością w VOD.

fot. jeshoots.com – Unsplash