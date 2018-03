ProLite E2783QSU – 27-calowe centrum multimediów

ProLite E2783QSU wyposażono w matrycę TN o przekątnej 27" (68,5 cm) i rozdzielczości 2560 x 1440 punktów (proporcje 16:9). Urządzenie oferuje jasność typową na poziomie 350 cd/m², kontrast statyczny 1000:1 (kontrast ACR: 12M:1) i czas reakcji wynoszący 1 milisekundę.

Taka specyfikacja czyni to urządzenie wręcz idealnym rozwiązaniem do prezentowania najróżniejszych dynamicznych scen, zarówno podczas grania, jak i oglądania filmów czy relacji sportowych - krótki czas reakcji sprawia, że użytkownik nie musi obawiać się wystąpienia tzw. efektu smużenia (czyli nienadążania ekranu z wyświetlaniem obrazu przy szybko zmieniających się klatkach). Rozmiar ekranu również wpasowuje się w potrzeby wymagających użytkowników domowych - 27" to na tyle dużo, by komfortowo oglądać film czy mecz, wygodnie pracować z kilkoma aplikacjami, czy chociażby mieć jednocześnie podgląd kilku stron w Wordzie.

Urządzenie zostało również wyposażone w szereg technologicznych udogodnień. O wzrok użytkownika dbają funkcje Flicker-free (niwelująca migotanie ekranu) oraz redukcji niebieskiego (najbardziej szkodliwego dla oczu) światła, zaś funkcje Overdrive i ACR (Advanced Contrast Ratio) odpowiadają za zapewnienie najwyższej jakości obrazu (poprawiają one, odpowiednio, ostrość oraz kontrast). Trzy wejścia sygnału (DVI/HDMI/DisplayPort) i hub USB 3.0 gwarantują kompatybilność z najnowszymi komputerami PC i laptopami.

Monitor ma też wbudowane głośniki (2x2W), wyjście słuchawkowe, otwory montażowe zgodne ze standardem VESA oraz złącze Kensington-lock.

Sugerowaną cenę detaliczną brutto monitora ustalono na 1 099 PLN.