Problemy Mikołaja na Wyspach

Brak prezentów i drożyzna

Cieszące się zwykle popularnością gwiazdkowe upominki do których należą konsole do gier czy iPady, w tym roku kosztują znacznie więcej a terminy dostarczenia ich wydłużają się o ponad miesiąc.

Ograniczona podaż konsol spowodowana pandemią i zakłóceniem łańcucha dostaw pogłębia się w okresie przed Bożym Narodzeniem i przekłada na wzrost cen na aukcjach internetowych.

Wyprzedany w brytyjskich sklepach Currys, John Lewis, Argos i Asda Xbox Series X, którego cena sklepowa wynosiła 500 funtów (ok. 2700 złotych) jest w tej chwili dostępny jedynie na internetowej platformie rynku onbuy.com za 670 funtów (ok. 3600 zł.).

Konsola PlayStation 5 firmy Sony, jeszcze do niedawna sprzedawana na Wyspach w sklepach detalicznych za 450 funtów (2400 zł), została wystawiona na sprzedaż przez jeden ze sklepów internetowych w cenie 780 funtów (4200 zł), co oznacza wzrost ceny o73%.

Z powodu przedłużających się niedoborów mikroprocesorów firma Apple obniżyła liczbę produkowanych iPhone'ów 13 o 10 milionów sztuk; to samo dotyczy iPadów. Obecnie, aby otrzymać w sklepie iPada mini na Boże Narodzenie trzeba było złożyć zamówienie do 17 listopada. Amazon realizuje dostawy 10,2-calowego iPada do dwóch miesięcy od momentu zamówienia.

fot. Lynda Hilton – Unsplash