Problemy z wyświetlaniem kolorów w Windowsie 11

Biel nie taka biała

Microsoft przyznał, że w systemie Windows 11 w wersji 21H2 występuje błąd powodujący nieprawidłowe renderowanie kolorów na wyświetlaczach High Dynamic Range (HDR).

Koncern z Redmond poinformował w panelu Windows Health Dashboard: „Po zainstalowaniu systemu Windows 11 niektóre programy do edycji obrazu mogą nie renderować poprawnie kolorów na niektórych wyświetlaczach HDR. Jest to często obserwowane w przypadku bieli, która może być wyświetlana w odcieniu jasnożółtym lub innym. Ten problem występuje, gdy niektóre interfejsy API Win32 do renderowania kolorów zwracają nieoczekiwane informacje lub błędy w określonych warunkach".

Według Microsoftu, opcje profilu kolorów w Ustawieniach Windowsa 11 działają poprawnie pomimo wspomnianego błędu. Koncern pracuje obecnie nad poprawką, która ma się pojawić w styczniu 2022 r.

Ekrany HDR mają zwiększone możliwości pokazywania kolorów w porównaniu z wyświetlaczami Standard Dynamic Range (SDR). Wyższy zakres dynamiki kolorów pozwala na wyświetlanie szerszej gamy barw oraz zwiększoną precyzję obrazu dzięki obsłudze większej liczby odcieni.

fot. Pixabay