Próby włamań z wykorzystaniem Internetu Rzeczy

Microsoft Threat Inteligence Center, dział firmy zajmujący się cyberbezpieczeństwem, udaremnił ostatnio trzy próby ataków wykorzystujących urządzenia bazujące na Internecie Rzeczy (IoT). Jest to specjalna sieć pozwalająca podłączonym do niej maszynom i czujnikom na wzajemną komunikację i optymalizację pracy całego ekosystemu.

Gigant z Redmond obwinia o nieudane próby włamania organizację Stronium. To jedna z najważniejszych, a do tego sponsorowanych przez państwo grup hakerskich w Rosji. Próby przeniknięcia do sieci IoT zostały zarejestrowane przez Microsoft w kwietniu. Hakerzy mieli przejąć kontrolę nad telefonem VoIP, drukarką biurową oraz dekoderem wideo.

„Dochodzenie wykazało, że urządzenia te zostały wykorzystane, aby uzyskać wstępny dostęp do sieci korporacyjnych" skomentował przedstawiciel Microsoftu dla serwisu ZDNet. „W dwóch przypadkach sprawę ułatwiło domyślne, niezmienione hasło, a w trzecim nie zainstalowano najnowszej aktualizacji zabezpieczeń."

Przejęcie kontroli nad sprzętem współpracującym z IoT daje przestępcom punkt zaczepienia, który ułatwia skanowanie w poszukiwaniu kolejnych luk. Microsoft udaremnił przy tym próby włamania na tyle szybko, że firma nie jest w stanie określić, jaka była motywacja członków grupy. Możliwe, że polityczna, bo już rok temu Stronium było podejrzewane o próbę sabotowania finału Ligi Mistrzów w Kijowie.

Microsoft obiecał ujawnić więcej szczegółów na ten temat podczas zbliżającej się imprezy na temat bezpieczeństwa – Black Hat USA 2019.

fot. Pixbay