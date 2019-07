Procesory Intel Comet Lake-S – przecieki

Po premierze Ryzenów trzeciej generacji pojawiają się pierwsze dane na temat Comet Lake-S, czyli kolejnej serii procesorów Intela. Ostatnio do sieci trafiły slajdy związane z przypuszczalną specyfikacją nowych układów, ale szybko okazało się, że są fałszywe i zawierają błędy.

Bardziej wiarygodne wydają się dane opublikowane przez serwis xFastest i przetłumaczone na angielski przez techpowerup. Chińczycy dzielili się do tej pory głównie sprawdzonymi informacjami na temat Intela. Należy jednak pamiętać, że oficjalnie sam producent jeszcze niczego nie potwierdził.

Przeciek sugeruje, że chipy Core i9 z serii Comet Lake-S będą mieć 10 rdzeni i 20 wątków. Seria Core i3 zaś będzie 4-rdzeniowa, Core i5 6-rdzeniowa, a Core i7 8-rdzeniowa.

Procesory mają mieć nowe gniazdo LGA1200, co jest spowodowane zwiększonym poborem mocy – ma to być aż 125 W. Pozwoli to zwiększyć możliwości związane z podkręcaniem, choć zegar DDR4 na ten moment wciąż ma być taktowany częstotliwością 2666 MHz. Intel nie wyklucza jednak jej zwiększenia do 2933 MHz.

Procesory będą wykonane w 14-nanometrowym procesie technologicznym. Premiery nowych podzespołów z serii Comet Lake-S nie należy spodziewać się przez 2020 rokiem. Na 10-nanometrowe układy Ice Lake trzeba będzie natomiast poczekać do trzeciego kwartału 2020 roku.

fot. Intel