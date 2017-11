Profesjonalny dron z kamerą termowizyjną

Dron Bebop-Pro Thermal dedykowany jest do zadań profesjonalnych. W nowej serii Parrot Professional wykorzystano sprawdzone technologie dronów konsumenckich, aby stworzyć zestawy przydatne dla małych przedsiębiorstw oraz indywidualnych specjalistów.

Zestaw Parrot Bebop-Pro Thermal to rozwiązanie, na które składa się nie tylko sam dron, ale też precyzyjne sensory i oprogramowanie generujące dane gotowe do integracji w obrębie istniejących procesów biznesowych. Z powodzeniem wykorzystywać go mogą m.in. firmy budowlane (np. dekarze), instalatorzy paneli fotowoltaicznych, inspektorzy budowlani i służby ratunkowe - strażacy lub ekipy poszukiwawcze.

Na czterowirnikowym dronie Bebop-Pro Thermal zainstalowano 2 kamery - jedną klasyczną rejestrującą wideo w rozdzielczości Full HD oraz jedną termowizyjną. Dzięki temu operator może uzyskać szczegółowy obraz otoczenia oraz dodatkowo ma możliwość analizowania danych termicznych w czasie rzeczywistym. Podgląd i analizę obrazu z obu kamer zapewnia bezpłatna aplikacja na smartfony oraz tablety - Parrot FreeFlight Thermal.

Zestaw Parrot Bebop-Pro Thermal pojawi się w sprzedaży w listopadzie i będzie dostępny w wybranych sklepach branżowych oraz w internetowym sklepie firmy Parrot. Sugerowana cena detaliczna kompletnego zestawu to 7 999 zł.