Profilowe zdjęcia na Fb jako NFT?

Czy będzie wsparcie giganta?

Taką informację podaje Financial Times, w raporcie zatytułowanym jednoznacznie: „Właściciel Facebooka zanurza się w szaleństwo cyfrowych kolekcji NFT".

Gdyby doniesienia okazały się prawdziwe, byłoby to mocne wsparcie prestiżowego przedstawiciela głównego nurtu dla kontrowersyjnych aktywów cyfrowych.

FT podaje, że prace są jeszcze na wczesnym etapie, a idą w kierunku posługiwania się niewymiennymi tokenami jako zdjęciami profilowymi i tworzenia nowych NFT przez użytkowników mediów społecznościowych. Podobno jest mowa również o „uruchomieniu rynku, na którym użytkownicy mogą kupować i sprzedawać NFT".

Dobre narzędzie dla metawersum

Nie są to pierwsze sygnały o tym, że temat NFT interesuje decydentów Mety. Zarówno dyrektor generalny Mark Zuckerberg, jak i szef Instagrama, Adam Mosseri w swoich publicznych wystąpieniach zwracali uwagę na potrzebę udostępnienia tego typu aktywów szerszej publiczności. Tym bardziej, że inni gracze na rynku społecznościowym już korzystają z nowej formy; Reddit uruchomił własną kolekcję a Twitter intensywnie nad nią pracuje.

W przypadku Mety, przyjęcie NFT może również pomóc w projekcie uruchomienia, wywierania większego wpływu na to, co firma nazwała metawersem. Mogłoby to potencjalnie zwiększyć wartość i znaczenie NFT, jednocześnie centralizując kontrolę nad aktywami w rękach Zuckerberga.

