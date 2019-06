Project Scarlett - nowy Xbox. Premiera pod koniec 2020 roku

Gigant z Redmond nie był skory do podzielenia się wieloma szczegółami na temat Project Scarlett. Podczas prezentacji osoby odpowiedzialne za projektowanie nowej konsoli mówiły przede wszystkim o... dysku SSD. Microsoft zadba o to, aby deweloperzy mogli drastycznie zmniejszyć czas loadingów w grach - Sony pracując nas PlayStation 5 ma podobny plan. Dodatkowo, nowy Xbox wykorzysta SSD jako wirtualny RAM. Szczegółów, jak ma to dokładnie wyglądać, nie ujawniono.

Co jeszcze wiemy? Xbox korzysta z architektury AMD, procesorów na bazie Zen2 (litografia 7 n) i GPU Navi. Stanowią one podstawę nadchodzących 3 generacji procesorów AMD Ryzen oraz kart graficznych AMD Radeo. Wśród zapowiedzianych rozwiązań znalazła się sprzętowa akceleracja raytracingu.

Konsola ma być około cztery razy mocniejsza od Xboksa One X (obecna na rynku konsola ma 6 teraflopów). Wiemy również, że Microsoft postawi na pamięć GDDR6. Sprzęt będzie obsługiwał sygnał 8K, ale trudno powiedzieć, czy wyłącznie w przypadku materiałów wideo i zdjęć.

Debiut? „Święta 2020" oznaczają premierę w okolicach listopada - tak to przynajmniej wyglądało w branży konsol od lat. Cena? Oczywiście jej nie znamy, podobnie jak nazwy konsoli. Nie ma jednak możliwości, aby nowość kosztowała więcej niż 1999 zł.