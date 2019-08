Project Zero ujawnia 20-letnią lukę w Windowsie

Powołany przez Google Project Zero odkrył w ostatnim czasie kilka poważnych luk w zabezpieczeniach systemu iOS. We wtorek (13 sierpania) poinformowano o poważnej usterce Windowsa, umożliwiającej złamanie zabezpieczeń systemu. Jak podaje Tom's Hardware, błąd istnieje od prawie 20 lat i pojawił się już podczas projektowania systemu.

Tavis Ormandy, jeden z ekspertów bezpieczeństwa Google'a stojący za ujawnieniem luki, tłumaczy, że błąd dotyczy podsystemu CTF. Jego odpowiednie zastosowanie umożliwia ominięcie zabezpieczeń. Nieuprzywilejowany proces może wtedy odczytywać i wysyłać dane wejściowe do procesu o wyższym statusie (co normalnie jest niemożliwe), a więc jednocześnie przejąć nad nim kontrolę.



Zdaniem badacza usterka umożliwia nie tylko ingerowanie w wątki o wyższym statusie, ale też kradzież danych. Co więcej, do wykorzystania błędu związanego z CTF nie jest konieczne wykonanie akcji przez użytkownika systemu. Potencjalnie czyni to wykryty błąd dużym zagrożeniem.



Portal Ars Technica tłumaczy, że wywołanie tej luki nie jest wcale takie łatwe i wymaga zastosowania metody prób i błędów. Z drugiej strony proces ten można jednak łatwo zautomatyzować.

