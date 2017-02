Projektor do kina domowego. Czym się kierować przy jego wyborze?

3LCD

Jest to najstarsza technologia, która pojawiła w okolicach 1980 roku. Opiera się ona na rozszczepieniu światła z lampy na trzy barwy: czerwoną, zieloną i niebieską. Następnie wiązki przechodzą przez system luster, rozdzielający poszczególne promienie, które dalej trafiają na trzy panele LCD. Kolejnym krokiem jest połączenie wiązek w pryzmacie, które przekazuje promienie na soczewkę i w efekcie na ścianę lub ekran projekcyjny.

DLP

Technologia DLP (Digital Light Processing) wykorzystuje układ DMD składający się z milionów mikroluster (jedno na każdy piksel). Obraz powstaje poprzez wytworzenie światła białego za pomocą lampy lub diody LED, które następnie przechodzi przez wirujące koło kolorów, składające się z przynajmniej 3 barw. Dalej światło pada na układ DMD, przez który trafia na ekran lub ścianę.

LED

Określenie to oznacza zastosowanie diod LED zamiast tradycyjnej lampy halogenowej, natomiast obraz może być wyświetlany z wykorzystaniem dowolnej z tych technologii. Daje to użytkownikowi możliwość wyboru, na jakich parametrach projektora najbardziej mu zależy. Jedną z najważniejszych zalet zastosowania diod LED jest zwiększona żywotność i zmniejszone rozmiary urządzenia.

LASER

W tym przypadku źródłem światła jest niebieski laser. Pozostała konstrukcja wygląda tak samo jak w przypadku projektorów wykorzystujących diody LED. Można więc dowolnie wybrać rozwiązanie, które najbardziej odpowiada konkretnemu użytkownikowi. Niestety, jest to jeszcze nowa technologia i trzeba się liczyć z tym, że urządzenia kosztują więcej, niż te stosujące starsze technologie.

Różne konstrukcje, wiele zastosowań

Przed wyborem technologii należy się zastanowić do jakich celów użytkownik kupuje projektor, ponieważ projektor przeznaczony do biura w zdecydowanej większości przypadków nie będzie pasował do użytku domowego.

Urządzenia przeznaczone do domowego zastosowania muszą oferować kupującemu dobre odwzorowanie kolorów i dużą przekątną. Przykładem takiego urządzenia może być Philips Screeneo. To projektor o ultrakrótkim rzucie, wykorzystujący technologię DLP, a źródłem światła są diody LED. Oznacza to, że z odległości zaledwie 44cm wyświetli obraz o przekątnej aż 100 cali, co pozwala to na lepsze zagospodarowanie miejsca. Projektor ten oferuje również bardzo wysoką jasność oraz jakość obrazu.

Do biura natomiast potrzebne jest urządzenie, które można łatwo przenosić oraz podłączyć urządzenia mobilne, takie jak tablet, laptop czy smartfon. Wynika to ze specyfiki pracy i częstych wyjazdów. Na spotkaniach z klientami zdecydowanie lepiej posiadać urządzenie mogące wyświetlić prezentację na ścianie, ułatwiając przekaz treści. W tym przypadku również wykorzystamy produkt Philipsa - PicoPix. Jest to pikoprojektor wykorzystujący technologię DLP i jego źródłem światła też są diody LED, którego wymiary są niewiele większe od obecnych smartfonów, dodatkowo może pracować na zasilaniu bateryjnym. Przy odpowiednim zacienieniu wyświetli obraz o przekątnej nawet 3 metrów.