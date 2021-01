Projektor niczym peryskop

Inny niż wszystkie

Projektor wyróżnia się przede wszystkim futurystycznym wyglądem, przypominającym peryskop. Dzięki temu kształtowi filmy da się wyświetlać nie tylko na ścianie, ale nawet na suficie. Będzie można zatem leżeć w łóżku i oglądać projekcję patrząc w górę, niczym na rozgwieżdżone niebo.

Dwa w jednym

Projektor jest w pełni autonomiczny. Nie trzeba go podłączać do zewnętrznego źródła danych, ponieważ ma wbudowany komputer z czterordzeniowym procesorem, 1 GB pamięci RAM, 8 GB wbudowanej pamięci oraz systemem Android. Urządzenie wykorzystuje technologię DLP chroniącą przed wyciekiem informacji. Rozdzielczość obrazu wynosi 854x480 pikseli K5H ma slot na kartę microSD, port HDMI, pełnowymiarowe złącze USB, interfejsy Wi-Fi oraz Bluetooth, gniazdo słuchawkowe oraz głośnik o mocy 3 W. Projektor jest zasilany baterią o pojemności 6000 mAh, która (według producenta) wystarcza na 160 minut pracy. Urządzenie wyceniono na ok. 330 dolarów.

fot. Kixin K5H