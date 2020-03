Promocja na dwie dobrze oceniane apki Androida

Dwie aplikacje ze sklepu Google Play, które mają wysokie noty użytkowników, są aktualnie na promocji – można je pobrać za darmo.

Equalizer FX Pro, aplikacja z kategorii „Muzyka i dźwięk", dotychczas kosztowała na Androida 9,19 zł, teraz można ją mieć bezpłatnie. Apka jest intuicyjna w obsłudze, a jej zadanie to poprawianie jakości dźwięku. Jest to po prostu korektor FX, wzmacniacz basów i głośności. Pozwala na dostosowanie wskaźników na dowolnym odtwarzaczu audio lub wideo, tak by zarówno w słuchawkach, jak i głośniku uzyskać jak najwyższą jakość dźwięku.

Equalizer można być używany także jako wzmacniacz głośności systemu smartfona. W korektorze jest wbudowanych 6 trybów głośności do wyboru, m.in. muzyczny, zewnętrzny i wyciszenia. W sklepie Google Play aplikacja ma ocenę 4,6.

Weather Forecast Pro to aplikacja z kategorii „Pogoda", jak sama jej nazwa wskazuje. Dotychczasowy koszt apki w sklepie Google Play wynosił 9,69 zł. W tej chwili można ją pobrać za darmo. W systemie dostępne są informacje obejmujące temperaturę, indeks UV, wilgotność powietrza, aktualną widoczność (z uwzględnieniem np. mgły i zachmurzenia), prędkość wiatru wraz z jego kierunkiem oraz dane o opadach i nasłonecznieniu. Wiele detali dotyczących pogody dostępnych jest w formie danych 24-godzinnych i tygodniowych. Do aplikacji można dodać 10 miast.

Interfejs Weather Forecast Pro jest przejrzysty i intuicyjny, jednak nie ma wsparcia dla języka polskiego. Ocena apki w sklepie Google Play to 4,6.

fot. Google Play