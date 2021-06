Prosto na fejsa

Jeśli pogrzebać trochę w ustawieniach testowej wersji przeglądarki Chrome, da się wśród nich znaleźć funkcje, które – niewykluczone – pojawią się w stabilnej edycji programu. Wygląda na to, że pracownicy odpowiedzialni za browser przygotowują narzędzia mające ułatwić wymianę informacji o przeglądanych stronach WWW.

Aby się z nimi zapoznać, wystarczy zainstalować najnowszą edycję Chrome'a z eksperymentalnej gałęzi Canary, a następnie wpisać w pasku adresu frazę chrome://flags i nadać status Enabled trzem przełącznikom:

• Web Share

• Desktop Sharing Hub in App Menu

• Desktop Sharing Hub in Omnibox

Po zrestartowaniu przeglądarki za pomocą przycisku Relaunch zobaczymy w omniboksie nowy element (zaś w menu browsera pojawi się opcja Udostępnij ). I tu, i tu będziemy mogli wydać polecenia skopiowania do schowka adresu obecnie przeglądanej strony WWW, wygenerować kod QR z odsyłaczem do witryny, zapisać całą stronę (w postaci pliku HTML z grafikami i pozostałymi elementami) oraz przesłać zawartość do urządzenia Chromecast.

Wśród opcji znajdziemy też udostępnianie strony w sieciach społecznościowych (LinkedIn, Facebook, Twitter) oraz za pośrednictwem e-maila i WhatsAppa (tutaj uwaga: na razie działa tylko funkcja udostępniania w portali LinkedIn):

W oficjalnej, stabilnej wersji Chrome'a po włączeniu wszystkich trzech flag będziemy mogli na razie wygenerować tylko kod QR dla przeglądanej strony WWW.

fot. Google, Thomas Ulrich – Pixabay