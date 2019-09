Protezy bioniczne mają pomóc zwalczyć bóle fantomowe

Zespół naukowców pod przewodnictwem badaczy z Politechniki Federalnej w Zurychu pracuje nad protezami stóp i kolana, dzięki którym osoby po amputacjach przestaną odczuwać bóle fantomowe. Badacze uzupełnili protezę nogi o czujniki i elektrody, które podłączone do nerwów pozostałych w udach pacjentów miały sprawić, by czuli oni ruchy kolana i wrażliwość na dotyk stopy. Specjalnie opracowane algorytmy „tłumaczyły” przebiegające przez protezę i system nerwowy informacje, tak aby mózg rozumiał, co się dzieje. Wyniki przeprowadzonych testów okazały się bardzo obiecujące.

Do tej pory badania nad protezami bionicznymi prowadzone były niemal wyłącznie z pacjentami po amputacji rąk i dłoni. Naukowcy z Politechniki Federalnej w Zurychu we współpracy z firmą SensArs wkroczyli na nowe pole badań i opracowali pierwsze tego typu protezy nóg. Głównym celem jest zlikwidowanie bólów fantomowych amputowanych kończyn, na które często skarżą się pacjenci.

Determinacja specjalistów doprowadziła do wypracowania metod umożliwiających złagodzenie bólu i ułatwienie pacjentom poruszania się. Efekty dotychczas przeprowadzanych testów są bardzo dobre: zniwelowane zostały nie tylko negatywne odczucia związane z bólami fantomowymi, ale też wysiłek w trakcie chodzenia – co dało się zaobserwować podczas mierzenia VO2 max, czyli pułapu tlenowego. Uczestniczący w badaniach pacjenci pochłaniali mniej tlenu w trakcie poruszania się z protezami bionicznymi niż ze zwykłymi.

Badacze są zadowoleni z postępu testów bionicznych kończyn, jednak zaznaczają, że na tym ich praca się nie kończy. Informacje zbierane na bieżąco od sprawdzających protezy osób pokazują im elementy wymagające dopracowania.

fot. YouTube