Przeciek ujawnia szczegóły na temat MacBooka Air z procesorem M2

Dylandkt, regularnie publikujący na Twitterze (i często znajdujące potwierdzenie w faktach) przecieki dotyczące produktów Apple'a, podzielił się własnymi przewidywaniami na temat premiery MacBooków.

Wyczekiwany MacBook Pro z procesorem M1X powinien zostać oficjalnie ogłoszony we wrześniu, październiku lub listopadzie. Ukaże się on w dwóch wersjach, czternasto- i szesnastocalowej. Chip M1X będzie zbudowany podobnie do układu M1, cechować go będzie jednak wyższa częstotliwość taktowania CPU i zintegrowanego GPU (i tym samym większy pobór energii).

Just wanted to share some details on when to expect the next generation M2 (not the M1X which is reserved for the Pro Mac devices). This processor is on track to release in the first half of 2022 alongside the upcoming colorful Macbook (Air).