Przecieki na temat RTX 3060

Już teraz pojawiły się pogłoski o aż trzech wersjach RTX-a 3060

Nvidia nie potwierdza jeszcze oficjalnie doniesień na temat nowej, tańszej wersji karty nowej generacji. Przeciek na jej temat pochodzi jednak od osoby, która ujawniła specyfikację wydajniejszych modeli z serii Ampere – można więc uznać je za dość wiarygodne.

RTX 3060 już wkrótce?

Według autora informacji, na zapowiedź nowej karty musimy jeszcze poczekać do listopada. Karta ma być wyposażona w 4864 rdzenie CUDA (1024 mniej niż w przypadku 3070) oraz 8 GB pamięci GDDR6. Do tego sprzęt bazować ma na rdzeniu GA106. W przyszłości firma ma planować także wydanie wersji Ti oraz Super tego GPU. Główną różnicą będzie inny typ rdzenia, co przełoży się na lepszą wydajność, ale też zwiększy pobór mocy.

Premiera nowych, zapowiedzianych na początku września RTX-ów już wkrótce.

fot. Nvidia