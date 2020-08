Przecieki na temat nowego smartwatcha Huawei

Prostokąt zamiast okręgu

W odróżnieniu od poprzednich smartwatchy Huawei, nowy Watch Fit ma prostokątny wyświetlacz zamiast okrągłego. Jego przekątna ma wynosić 1,64 cala, a rozdzielczość 456x280 pikseli.

Wodoodporny i z GPS-em

Urządzenie ma wszystkie funkcje, którch można oczekiwać od tego typu sprzętu: pulsometr, pomiar przyspieszenia, ciśnienia czy czujnik światła. Cieszy również obecność GPS-u. Wbudowana bateria ma zapewnić nawet 10 dni pracy, ale najprawdopodobniej bez korzystania z GPS-u.

Zegarek umożliwi śledzenie wszelkiej aktywności fizycznej użytkownika, monitorowanie snu oraz ocena poziomu stresu czy proponowanie ćwiczeń oddechowych. Zegarek będzie wodoodporny i wytrzyma ciśnienie maks. 5 atm. Sprzęt ma współpracować ze smartfonami zarówno z Androidem, jak i iOS-em.

Już wkrótce

Wszystko to zobaczymy już wkrótce na oficjalnej prezentacji Huawei, najprawdopodobniej razem ze smartfonami z serii Mate 40. Premiera najprawdopodobniej już we wrześniu, za urządzenie trzeba będzie zapłacić około 120 euro (ok. 550 zł).

fot. Huawei