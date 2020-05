Przedstawiamy budżetowy fotosmartfon: Cubot P40

Tanie fotografowanie

Chińska firma postawiła sobie za cel opracowanie smartfona, który będzie robił zdjęcia na poziomie zachęcającym nawet bardziej zaawansowanych fotografów, a jednocześnie nie będzie się wiązał z dużym wydatkiem. Cubot P40 ma być najtańszym na rynku smartfonem docelowo określanym jako smartfon fotograficzny.

Z tyłu urządzenia w lewym górnym rogu umieszczono 4 obiektywy w prostokątnym module. Główny obiektyw to sprzęt marki Sony o rozdzielczości 12 Mpx. Do tego w panelu znajdują się 2 obiektywy 2 Mpix oraz soczewka makro 5 Mpx. Przedni panel smartfona został wyposażony w 20-megapikselowy aparat fotograficzny Samsunga.

Takie parametry fotograficzne według producenta spełnią oczekiwania fanów fotografowania za pomocą telefonu. Jednak panel nie poradzi sobie z fotografowaniem w wysokiej jakości, np. w nocy.

Dane techniczne

Wizualnie smartfon jest przyjemny dla oka, choć urządzenie zostało wykonane z poliwęglanu w celu obniżenia jego ceny. Nowoczesny i stylowy wygląd uzupełniono o 6,2-calowy wyświetlacz LTPS bez ramki, o rozdzielczości 2400x1080 px. Automatyczne dostosowanie jasności i kontrastu ekranu pozwala na wygodną pracę w różnym oświetleniu.

Procesor w smartfonie to Mediatek Helio P35, do tego sprzęt wyposażono w 4 GB pamięci RAM, 128 GB ROM-u i adapter wideo PowerVR GE8320. Wszystko to działa na interfejsie systemu Android 10. Nie zabraknie dużej baterii o pojemności 4200 mAh i wsparcia łączności NFC.

Premiera Cubota P40 została zapowiedziana na 18 maja br.

fot. Cubot