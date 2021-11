Przeglądarka Brave ma własny portfel kryptograficzny

Brave Wallet

Autorzy przeglądarki ogłosili, że od wersji 1.32 zawiera ona natywny portfel kryptowalut. Zastępuje on poprzednią wersję portfela, opartą na rozszerzeniu MetaMask.

Użytkownicy przeglądarki będą mogli dzięki temu na bieżąco śledzić dane rynkowe i historyczne dotyczące kryptowalut, łatwo wymieniać waluty cyfrowe, kupować je i sprzedawać, a także przechowywać niewymienialne tokeny (NFT).

Firma zapewnia, że żadnego problemu nie sprawi użytkownikom import dotychczas używanych portfeli kryptograficznych bazujących na MetaMask lub innych rozszerzeniach.

Tylko ethereum

Co ważne – portfel natywny Brave przewidziany jest do obsługi łańcuchów opartych na ethereum, co oznacza, że nie będzie można na razie za jego pośrednictwem handlować innymi popularnymi kryptowalutami, np. bitcoinem. Wiele NFT przechowywanych jest jednak właśnie w ethereum, dlatego portfel może być ciekawą propozycją dla kolekcjonerów niewymienialnych tokenów.

Wbudowana obsługa witryn Web3 i wsparcie dla zdecentralizowanej technologii ma zapobiec utracie kryptowalut, w sytuacji gdyby witryna hostująca miała awarię.

Brave podaje, że jego natywny portfel wymaga mniej zasobów procesora niż te oparte na rozszerzeniach. Ma być też mniej podatny na phishing i kradzieże NFT.

Tylko w komputerze

Na razie funkcja portfela kryptograficznego obsługiwana jest tylko w przeglądarce w wydaniu desktopowym. Firma planuje jednak wprowadzić ją do swoich wersji mobilnych na Androida i iOS-a.

Brave Wallet jest darmowy – użytkownicy muszą jedynie pobrać przeglądarkę Brave lub zaktualizować ją do wersji 1.32. Ikona portfela znajduje się poniżej paska adresu.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

fot. Brave